Российские компании не привлекают инвесторов, которые руководствуются ESG-подходом, сообщили NEWS.ru эксперты. Корреспондент интернет-издания выяснил причины низкой популярности развития концепции, построенной на заботе о социальном положении сотрудников, климате и определенной перестройке системы управления (ESG — environmental, social, goverance).

Экология — вторичный фактор

Вложения в бумаги компаний, которые заботятся об экологии, корпоративной политике, где нет дискриминации сотрудников и коррупционных скандалов, иногда называют «высокоморальными». Объём таких инвестиций в мире с 2016 по 2019 год вырос на $8 млрд — с $22,8 до $30,8, существенная часть пришлась на Европу и США. Причём, если с 2014 года капитал в этой области прирастал примерно на треть каждые два года, то до 2025 года прогнозируется его увеличение до $70 млрд, а к 2030 году — до $200 млрд.

В декабре прошлого года Европарламент одобрил «Зелёный пакт для Европы», направленный на прогрессивную модель взаимодействия развития континента с окружающей средой. А крупные фонды ещё раньше пересмотрели портфели в пользу экологичных историй. Так, в апреле 2018 года датский пенсионный фонд РКА, управляющий $46 млрд, продал доли в 70 угольных и 40 нефтегазовых активах, включая «Газпром», «Лукойл» и «Роснефть». Полученные средства были инвестированы в климатические проекты.

Ответственное финансирование (ESG-finance) — не главный фактор при принятии решений о вложении средств в российские компании, объясняет старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. Более важными мотивами остаётся динамика операционных показателей и рентабельность бизнеса, подчёркивает собеседник. Большинство «голубых фишек» из РФ — сырьевые монополии, не привлекающие ESG-инвесторов, сетует эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

К сожалению, Россия как инвестиция для таких вложений пока непривлекательна. Если во многих развитых государствах планеты, равно как в компаниях, торгующихся на фондовых рынках, нефинансовая отчётность — нормальное явление, в нашей стране она должна быть разработана и принята до 2030 года в рамках концепции по развитию «зелёных» инструментов. Алексей Кричевский эксперт Академии управления финансами и инвестициями эксперт Академии управления финансами и инвестициями

В свою очередь вице-президент ВЭБ.РФ Дмитрий Аксаков признал, что во многих отечественных компаниях даже не знают, что такое ответственное финансирование.

Чиновники тянут «зелёных» инвесторов в Россию

Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россия в последние годы предпринимает усилия в части «зелёного» финансирования. В ноябре 2018 года Владимир Путин поручил запустить механизм «зелёных облигаций» для привлекательности прямых инвестиций. Тогда же на Московской бирже компания из Югры первой в стране разместила «зелёные» бумаги на 1,1 млрд рублей, планируя направить вырученные средства на строительство мусорного полигона в ХМАО.

Летом прошлого года Минэкономразвития внесло в правительство проект закона о публичной нефинансовой отчётности. В ведомстве хотят обязать государственные и публичные компании, унитарные предприятия и компании с выручкой или активами от 10 млрд рублей, а также компании, чьи акции продаются на бирже, раскрывать информацию о том, как корпорация взаимодействует с окружающей средой или с социальной сферой. Так инвестор сможет оценить социальную ответственность, коррупционные риски, экологические аспекты актива. В свою очередь, «зелёные» облигации проходят независимую процедуру верификации. В настоящее время при участии экспертного совета по рынку долгосрочных инвестиций при ЦБ готовится национальный стандарт «зелёного» финансирования. Ранее Центробанк оценивал потенциал российских эмиссионных долговых ценных бумаг в 6,5 трлн рублей.

Врио директора департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития Минэкономразвития Марина Слуцкая, выступая 20 февраля на организованной газетой «Ведомости» II ежегодной конференции «Ответственная финансово-инвестиционная практика в России», заявила, что объёмы таких размещённых облигаций несущественны, уточнив, что ситуация меняется. Среди других инструментов она выделила кредитование, страхование, госзакупки, лизинг. Слуцкая также сообщила, что на прошлой неделе в ведомстве появилась рабочая группа, которая, в частности, займётся системой поддержки облигаций.

ESG-проекты не очень привлекательны не только в РФ, но во всём мире с точки зрения исключительно денежных показателей. Есть инвесторы, которые ориентируются именно на них, других интересуют «высокоморальные» установки, а есть те, кто сочетает факторы. Какого-то исключительно преимущества на сегодня у ESG нет. Но мы считаем, что Минфин и ЦБ должны задуматься о финансовых стимулах для них на первом этапе. Что касается министерства, то у нас есть ряд успехов. Большая часть результатов в этой сфере сделана нами. Мы поддерживали открытие специальной секции на Московской бирже, участвовали в переговорах с ЦБ, потому что он изначально не поддерживал эту идею. Марина Слуцкая врио директора департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития Минэкономразвития врио директора департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития Минэкономразвития

Управляющий директор Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству Елена Феоктистова подчеркнула, что интерес к ESG-finance не ограничивается заботой о климате.

Облигации — это то, что уже реально запущено. Ими уже можно пользоваться. Сегмент развивается в нашей стране и в мире. Я думаю, появятся и другие инструменты, причём не только экологические. Будет идти оценка компаний, которые вкладывают деньги в управление финансовыми рисками и ESG-факторами. Елена Феоктистова управляющий директор РСПП по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству управляющий директор РСПП по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству

В свою очередь начальник управления департамента корпоративных отношений Банка России Андрей Якушин считает, что стране нужно мягкое регулирование в данной сфере — это ключевые принципы для учёта ESG-факторов. По его словам, такая рекомендация ЦБ не потребует нормативных изменений: инвесторы, как и прежде, будут вправе принимать решения о вложениях самостоятельно. Посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов отметил интерес бизнеса к «зелёным» инвестициям, подчеркнув, что реализация таких кейсов в России только силами государства маловероятна. Он рассчитывает на государственно-частное партнёрство, по примеру нацпроекта «Экология», запущенного в 2019 году.

Миллениалы могут спасти экологию России

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Инвестирование в компании, которые отстаивают или разделяют экологические ценности и заботу о сотрудниках, вполне актуально в РФ для представителей поколения миллениалов, рассказал шеф-аналитик компании TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Ответственному инвестору немаловажно, смогут ли принести ощутимую материальную выгоду вложения в ценные бумаги понравившейся ему компании. Но ему далеко не безразлично и на чём зарабатывают люди, чьи проекты он косвенно финансирует. Я знаю лично и нескольких людей среднего и старшего возраста, кто, как и сам я, никогда не вложится принципиально в Lockheed Martin или United Technologies: крупнейших подрядчиков военно-промышленного комплекса США, чьи доходы могут быть большими, но неразрывно связаны с обслуживанием военных заказов. Пётр Пушкарёв трейдер и шеф-аналитик TeleTrade трейдер и шеф-аналитик TeleTrade

Ответственному инвестору немаловажно, смогут ли принести ощутимую материальную выгоду вложения в ценные бумаги. Но ему далеко не безразлично и на чём зарабатывают люди, чьи проекты он косвенно финансирует.

Собеседник полагает, что в России имеют шанс стать популярными «моральные» проекты по традиционным для страны технологиям производства из льна, экологичной одежды, пеньки и даже бумаги.

Ведущий аналитик Forex Optimum Капустянский отметил, что тема экологии и социальной ответственности последнее время является мейнстримом в западной корпоративной культуре. Даже классический CFA Institute вводит дополнительные разделы, связанные с ESG в свои программы обучения, рассказал он. Однако в России подобная культура вряд ли приживётся ближайшее время, уверен Капустянский: такими идеями озадачены компании из государств с развитой экономикой, которые могут себе позволить траты на данные цели. В странах менее богатых, в том числе в РФ, главное — дешевизна и максимальная доступность для населения, подытожил эксперт.