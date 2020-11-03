Российским пенсионерам хотят ограничить банковские переводы

https://static.news.ru/photo/a3a9f630-1e67-11eb-b965-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Онлайн-переводы с банковских карт для российских пенсионеров предлагают ограничить суммой в 10 тыс. рублей. Такая инициатива изложена в письме на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, которое отправил ей руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

По его мнению, данная ограничительная мера не позволит мошенникам совершать единовременно крупные кражи средств у данной категории россиян дистанционным способом, сообщает RT.

В своём письме Курдесов отмечает, что пенсионеры часто становятся жертвами злоумышленников, которые под разными предлогами пытаются получить доступ к счетам россиян. Они в последнее время активизировались. В телефонных разговорах мошенники путём манипуляций получают данные банковских карт граждан или заставляют их переводить средства на другие счета.

Ранее NEWS.ru сообщал, что злоумышленники резко нарастили свою активность в первом полугодии 2020 года. Хищения коснулись банковских счетов. Активность телефонных мошенников выросла за это время в четыре раза, сообщил ЦБ РФ. Согласно данным регулятора, первое полугодие выдалось для мошенников очень «тучным» — они совершили свыше 360 тысяч несанкционированных операций со средствами граждан.