Российским компаниям могут разрешить расчёты за экспорт в криптовалюте

Федеральная налоговая служба предложила разрешить российским компаниям расчёты за экспорт-импорт в криптовалюте. Соответствующие замечания предложены службой к законопроекту Минфина «О цифровой валюте», пишут «Известия».

Покупать и продавать криптовалюту для совершения сделок можно будет только на криптобиржах. Сам законопроект предлагается дополнить нормой: «Юридическим лицам разрешается производить оплату за товары, работы, услуги по внешнеторговым договорам и получать выручку от иностранных лиц в цифровой валюте».

Инициатива поможет активизировать торговлю с дружественными России странами, где криптовалюты признаны законным платежом, считают эксперты. Для внешнеторговых сделок не обязательная полная синхронизация правового регулирования, будет достаточно, чтобы законы стран допускали как платёж использование цифровых денег.

Эксперты считают, что ключевая проблема заключается не в негативном отношении к криптовалюте со стороны ряда стран, а в том, что это может расцениваться как обход антироссийских санкций. На недопустимость этого указывали США, ЕС и Япония. Поэтому цифровые деньги не станут инструментом обхода санкций, а только могут использоваться для оптимизации расчётов в условиях, когда невозможно проводить сделки в долларах и евро.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов заявил, что российской экономике нужна криптовалюта, а не новый рубль. Так он прокомментировал инициативу ЦБ РФ по запуску платформы цифрового рубля, к которой не готовы некоторые банки.