В развитие российского туризма будут вкладываться частники

https://static.news.ru/photo/80dbe4de-a33b-11eb-91ce-96000091f725_660.jpg Фото: Sergey Malkov/Russian Look

Общая стоимость нацпроекта по туризму, рассчитанного до 2024 года, оценивается в 1 трлн рублей, при этом только 293 млрд рублей планируется вложить в развитие российской туротрасли из бюджета, остальные деньги будут привлечены за счёт частных инвестиций. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на последнюю версию паспорта нацпроекта.

У нацпроекта три основные цели: увеличение числа внутренних поездок до 140 млн, создание 4,6 млн рабочих мест в отрасли и рост объёма экспорта туристических услуг до $22,2 млрд, — уточняет издание.

На достижение этих задач будут работать три федеральных проекта: «Создание туристической инфраструктуры», «Повышение доступности туристических продуктов» и «Совершенствование управления в сфере туризма». Из внебюджетных источников власти РФ намерены потратить на эти цели 685 млрд рублей. Самые большие траты предусматривает проект по созданию инфраструктуры. На него планируется выделить 86% средств нацпроекта — 841 млрд рублей с учётом средств инвесторов.

Только на реконструкцию и строительство гостиниц в ближайшие годы будет выделено 112 млрд рублей. На проект «Повышение доступности туристических продуктов» планируется потратить 57 млрд рублей, из них 27 млрд — на туристический кешбэк. На федеральный проект по совершенствованию управления турбизнесом заложено 5 млрд рублей.

В сентябре прошлого года на реализацию туристического нацпроекта из бюджета планировалось потратить в два раза больше средств (629 млрд рублей). Однако предыдущая версия была рассчитана до 2030 года, тогда как в нынешнем варианте установлен срок до 2024 года.

Накануне в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин объявил о запуске программы льготного кредитования под строительство и реконструкцию гостиниц. Кредиты рассчитаны на 15 лет и будут выдаваться под 3–5% годовых. Среди пилотных проектов — развитие горнолыжного центра Шерегеш в Кузбассе, создание яхтенного курорта в Балаклавской бухте Севастополя и укрепление туриндустрии на Алтае и в Калининградской области.

Также президент предложил до конца 2021 года продлить программу по возвращению 20% трат россиян на путешествия внутри страны. Путин также призвал возвращать родителям 50% стоимости путёвок на отдых детей в летних лагерях.