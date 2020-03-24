https://static.news.ru/photo/d5c1c040-6da4-11ea-8aca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский рынок ценных бумаг вырос после начала торгов 24 марта. Индекс МосБиржи прибавил 6%, достигнув отметки 2388,07 пункта. РТС увеличился на 7,8% — до 953,21 пункта.

Курс доллара потерял по сравнению с предыдущей сессией 1,4%, упав до уровня 78,5 рубля за единицу. Евро упал на 0,53% — до 85 рублей.

Нефтяной фьючерс на смесь марки Brent с поставкой в мае 2020 года вырос на 4,4% — $28,22 за баррель во время торгов на бирже ICE в Лондоне.

Майские фьючерсы на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) 24 марта подорожали на $1,05 (4,49%). Они стоят $24,41 за баррель.

Рынок углеводородов обвалился 9 марта более чем на 30%. WTI рухнула ниже $32 за баррель. Кризис стал вторым по масштабу в истории после снижения 1991 года, вызванного военной операцией «Буря в пустыне» в Персидском заливе. Поводом для нынешнего падения стал провал переговоров ОПЕК+. Россия отклонила предложение о допсокращении добычи на 1,5 млн баррелей в сутки, но несмотря на это, картель решил ввести новые меры поддержки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что значительные финансовые проблемы могут ждать в ближайшем будущем Саудовскую Аравию и её соседей. Сбалансированность бюджетов монархий Персидского залива могут обеспечить только высокие цены на нефть. Такое мнение выразил колумнист агентства Bloomberg Дэвид Фиклинг.

По его словам, даже если цена на нефть будет находиться в диапазоне от $50 до $55, то всего через несколько месяцев Саудовская Аравия может оказаться в «невероятном кризисе».