Российский олигарх раздаст своим землякам по 20 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/db4820fa-a8cb-11eb-bef2-96000091f725_660.jpg Сулейман Керимов Фото: instagram.com/hm.abakarov

Российский миллиардер, член Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов в связи с месяцем Рамадан решил раздать десяткам тысяч семей в своей родной республике по 20 тысяч рублей. Об этом на своей странице в Instagram сообщил его помощник Хизри Абакаров.

В священный для всех мусульман месяц Рамадан Сулейман принял решение раздать нескольким десяткам тысяч дагестанских семей по 20 тысяч рублей на семью, — рассказал Абакаров.

Он уточнил, что деньги получат семьи из родного для Керимова Докуспаринского района и родного для его супруги Сулейман-Стальского района, а также дорогих ему города Дербента, Дербентского района и села Салта. Кроме того, материальную помощь окажут более чем 50 семьям, воспитывающих особенных детей.

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