Большая часть как российских, так и представленных в стране иностранных компаний собираются увеличить зарплаты сотрудникам в 2020 году. Причём компании с отечественным капиталом говорят о повышении в среднем на 10%, а с зарубежным — на 7%.
Таковы результаты исследования сервиса HeadHunter,
Некоторые российские работодатели (20%) намерены улучшить условия оплаты труда сотрудников уже в январе. В первый месяц 2020 года на такой шаг думают решиться только 16% компаний с иностранным капиталом. Все остальные работодатели планируют пересмотреть зарплаты в первом полугодии.
Ранее NEWS.ru сообщал, что зарплаты бюджетников, не упомянутых в «майских» указах президента РФ, будут проиндексированы на 3,8%. Их повышение состоится с 1 октября 2020 года. Индексация затронет технический и обслуживающий персонал работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений, федеральных госорганов, гражданского персонала воинских частей.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен