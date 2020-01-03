https://static.news.ru/photo/1839a0f6-2f79-11ea-969a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Schutt/dpa/Global Look Press

Большая часть как российских, так и представленных в стране иностранных компаний собираются увеличить зарплаты сотрудникам в 2020 году. Причём компании с отечественным капиталом говорят о повышении в среднем на 10%, а с зарубежным — на 7%.

Таковы результаты исследования сервиса HeadHunter, сообщает «Российская газета».

Некоторые российские работодатели (20%) намерены улучшить условия оплаты труда сотрудников уже в январе. В первый месяц 2020 года на такой шаг думают решиться только 16% компаний с иностранным капиталом. Все остальные работодатели планируют пересмотреть зарплаты в первом полугодии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что зарплаты бюджетников, не упомянутых в «майских» указах президента РФ, будут проиндексированы на 3,8%. Их повышение состоится с 1 октября 2020 года. Индексация затронет технический и обслуживающий персонал работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений, федеральных госорганов, гражданского персонала воинских частей.