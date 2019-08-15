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Экипаж теплохода Vostok, который находится в Ростове-на-Дону, объявил бессрочную акцию протеста. Акция вызвана задержкой зарплаты, ситуация не решается более полугода, сообщила пресс-служба Российского профессионального союза моряков (РПСМ).

Суммарный долг составляет более $71 тысячи, сказано в пресс-релизе организации .

Моряки заявили, что будут выполнять минимум работ на судне, и только те, что связаны с обеспечением его жизнедеятельности и безопасности мореплавания. Члены команды требуют полностью погасить долг и заменить экипаж.

Сейчас на борту находятся 11 человек – 10 россиян и одна гражданка Украины. Судно с 20 июня стоит в порту Ростова-на-Дону, где было задержано службой государственного портового контроля.

В профсоюзе уточнили, что судно принадлежит турецкой компании. При этом судовладелец систематически нарушает обязательства по выплате зарплаты.

Ранее, как писал News.ru, о невыплате заработанных денег заявляли метростроевцы из Санкт-Петербурга. Часть из них написали заявления в Трудовую инспекцию.