Российские ценные бумаги завершили торги 25 января умеренным ростом

https://static.news.ru/photo/e3afc73a-5f2d-11eb-a746-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский рынок ценных бумаг завершил торговую сессию 25 января 2021 года умеренным ростом по индексу МосБиржи, отойдя от утренних максимальных значений, следует из отчёта площадки. Рублёвый индекс к закрытию основных операций увеличился на 0,43% — до 3397,48 пункта, долларовый индекс РТС упал на на 0,44% — до 1412,02 пункта.

Стоимость доллара США расчётами «завтра» на 18:57 мск 25 января прибавила 43 копейки — до 75,73 рубля за единицу, евро поднялся на 26 копеек — до 91,88 рубля. Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent «в плюсе» на 0,05% — до $55,28 за баррель.

Кроме того, цена самой популярной криптовалюты относительно умеренно увеличивается, превышая отметку в $33 тысячи. Согласно данным портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, к 09:30 мск стоимость биткоина росла на 1,49%, до $33 349. На крупнейшей по объёму торгов криптовалютами бирже Binance биткоин прибавлял 1,96%, достигая отметки в $33 313.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Центробанк РФ увеличил курс доллара США на 26 января 2021 года до 74,86 рубля за единицу, что на 49,54 копейки превышает предыдущий показатель. Официальный курс евро ведомство повысило на 73,71 копейки — до 91,1458 рубля. Также на сайте регулятора обнародованы учётные цены на драгоценные металлы. Золото — 4431,54 рубля за грамм, серебро — 61,84 рубля за грамм, платина — 2632,24 рубля за грамм, палладий — 5649,40 рубля за грамм.