Число заявок на покупку автомобиля в кредит в марте 2020 года резко выросло, увеличилось и число выдачи займов. Эксперты считают, что россияне спешат купить машины по старым ценам на фоне обвала рубля.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что Ассоциация автодилеров просит вернуть льготные автокредиты для всех категорий населения и программу утилизации для коммерческого транспорта. Данная просьба обоснована ухудшением экономической ситуации, вызванной пандемией коронавируса.
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