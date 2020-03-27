https://static.news.ru/photo/0ff91bf4-6fe5-11ea-881a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число заявок на покупку автомобиля в кредит в марте 2020 года резко выросло, увеличилось и число выдачи займов. Эксперты считают, что россияне спешат купить машины по старым ценам на фоне обвала рубля.

Об этом сообщает РБК. Агентство отмечает, что опрос банков, работающих в данном сегменте, показал: к середине марта число новых заявок на кредит по отношению к первым двум неделям февраля увеличилось на 11,5–35%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ассоциация автодилеров просит вернуть льготные автокредиты для всех категорий населения и программу утилизации для коммерческого транспорта. Данная просьба обоснована ухудшением экономической ситуации, вызванной пандемией коронавируса.