Российские банки согласились ограничивать онлайн-операции клиентов

https://static.news.ru/photo/e96b337e-a00c-11eb-8cd8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские банки согласились на предложение Центробанка об ограничении онлайн-операций клиентов по их желанию. Правда, некоторые организации сообщили о вероятности серьёзных расходов на создание функциональной базы под такую инициативу.

Поддерживаем инициативы ЦБ, направленные на защиту граждан. У клиента могут быть различные причины для того, чтобы ограничить дистанционный доступ к своим счетам, и банк должен предоставить ему такую возможность, — сказал РИА Новостям руководитель направления департамента розничного бизнеса Новикомбанка Евгений Гладилин.

А вот в банке «Русский Стандарт» сообщили, что и так предоставляют россиянам такую услугу. Клиенты могут по своему усмотрению установить определённые ограничения на операции по картам. Например, можно выставить лимитные ограничения в рублях на снятие наличных или на все покупки за сутки или месяц.

Есть такие услуги и в Совкомбанке. В «Открытии» же сообщили, что предложат подобный функционал клиентам только в случае соответствующего распоряжения Банка России.

Ранее NEWS.ru писал, что «Сбер» предложил Госдуме рассмотреть инициативу о наказании сотрудников банков и прочих лиц, которые виновны в сливе баз данных клиентов. Их предложили сажать на восемь лет. Законопроект предполагает внесение поправок в Уголовный кодекс РФ, его уже поддержали в Центробанке и Ассоциации банков России.