Российские банки подняли ставки по депозитам

https://static.news.ru/photo/d4de1bc4-a430-11eb-8c7a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков РФ, привлекающих наибольший объём депозитов физлиц в рублях, выросла до 4,72%. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно материалам Банка России, в первой декаде апреля максимальная ставка по рублёвым депозитам составляла 4,63%, а в третьей декаде марта — 4,57%. Средняя ставка неизменно снижалась с июня 2019 года, тогда она находилась на уровне 7,36%. Рекордно низкий показатель был зафиксирован в первой декаде октября прошлого года — 4,33%.

Средняя максимальная процентная ставка по вкладам, рассчитываемая ЦБ, служит ориентиром для российского рынка вкладов. Регулятор рекомендует банкам привлекать средства физлиц не дороже, чем значение этой ставки плюс два процентных пункта.

В мониторинг ЦБ входят «Сбер», Тинькофф Банк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, МКБ, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», Совкомбанк и Россельхозбанк.

23 апреля Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта, до 5%. Регулятор также изменил прогноз по инфляции на 2021 год до 4,7–5,2%. Рост российской экономики в текущем году предполагается на уровне 3–4%.

Рост ключевой ставки неминуемо приведёт к увеличению кредитных ставок для населения, считает финансовый аналитик Артём Звёздин. Ситуацию усугубляет инфляция, послепандемический кризис, низкий рост реальных доходов населения. Пытаясь компенсировать свои риски, банки вынуждены закладывать в процентную ставку и эти риски.