Российские банки подняли ставки по депозитам

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков РФ, привлекающих наибольший объём депозитов физлиц в рублях, выросла до 4,72%. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Согласно материалам Банка России, в первой декаде апреля максимальная ставка по рублёвым депозитам
Средняя максимальная процентная ставка по вкладам, рассчитываемая ЦБ, служит ориентиром для российского рынка вкладов. Регулятор рекомендует банкам привлекать средства физлиц не дороже, чем значение этой ставки плюс два процентных пункта.
В мониторинг ЦБ входят «Сбер», Тинькофф Банк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, МКБ, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», Совкомбанк и Россельхозбанк.
23 апреля Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта, до 5%. Регулятор также изменил прогноз по инфляции на 2021 год до 4,7–5,2%. Рост российской экономики в текущем году предполагается на уровне 3–4%.
Рост ключевой ставки неминуемо приведёт к увеличению кредитных ставок для населения, считает финансовый аналитик Артём Звёздин. Ситуацию усугубляет инфляция, послепандемический кризис, низкий рост реальных доходов населения. Пытаясь компенсировать свои риски, банки вынуждены закладывать в процентную ставку и эти риски.