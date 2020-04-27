«Роснефть» приобрела 6,3 млн ценных бумаг

В период с 20 по 24 апреля в рамках программы обратного выкупа (buyback) российская нефтегазовая компания «Роснефть» приобрела 6,342 млн ценных бумаг, из них — 2,8345 млн акций и 3,508 млн глобальных депозитарных расписок (ГДР). Общая стоимость выкупа составила $25,8 млн, исходя из средневзвешенной цены в $4,06 за бумагу.
Как
«Роснефть» начала реализацию программы обратного выкупа акций 23 марта и уже потратила на это $122,8 млн.
Как писал NEWS.ru, российский государственный холдинг «Роснефтегаз» продал долю в размере 9,6% в «Роснефти». Размер сделки оценили в 308 миллиардов рублей. До этой сделки «Роснефтегазу» принадлежал контрольный пакет акций «Роснефти» — 50% плюс одна акция. Акции были проданы в «Роснефть». Взамен «Роснефтегаз» также получил от компании венесуэльские активы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать данную сделку.
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