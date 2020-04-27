«Роснефть» приобрела 6,3 млн ценных бумаг

Фото: Rosneft/Twitter.com

Реальные располагаемые доходы россиян в январе–марте 2020 года снизились на 0,2% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Речь идёт о скорректированных на инфляцию денежных доходах минус обязательные платежи — налоги и сборы, проценты по кредитам и т.д.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. Эксперты отмечают, что на доходах россиян не успели сказаться меры, принятые властями страны из-за коронавируса в марте. Удар придётся на второй...