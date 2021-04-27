Риелторы предсказали скидки на новостройки

https://static.news.ru/photo/f89d8cd2-a72a-11eb-a017-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После отмены программы льготной ипотеки на российском рынке новостроек сложится непростая ситуация, и застройщикам придётся увеличивать число акций и специальных предложений в своих проектах. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на исследование агентства недвижимости ЦИАН.

Для стимулирования спроса в новых условиях застройщикам придётся вернуться к более аккуратной индексации цен, увеличить число акций и специальных предложений, — считают эксперты.

При этом в ЦИАН уточнили, что ждать кардинального падения цен на новостройки не стоит, так как оно возможно только при существенном росте объёмов предложения. Риелторы ожидают скидок на квартиры, а также специальных ипотечных условий в отдельных проектах (совместных программ банков и девелоперов).

В целом же, специалисты уверены, что после отмены льготной ипотеки условия приобретения жилья ощутимо ухудшатся.

Ранее сообщалось, что программа льготной ипотеки на новостройки исчерпала себя в 38% российских городов с населением более 500 тысяч человек и достаточным количеством первичного предложения. Так, общая переплата за 20 лет по льготной ипотеке оказалась выше, чем переплата по обычному выданному год назад ипотечному кредиту в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Ярославле, Барнауле, Самаре, Перми, Казани и Краснодаре.

Это связано с подорожанием предложений в новостройках на 25% и, соответственно, увеличением размера ежемесячного ипотечного платежа. В результате ежемесячные выплаты россиян по льготной ипотеке оказались на 10% больше расходов взявших ипотеку до анонса программы граждан. Аналитики полагают, что ситуация осложнится после отмены льготного ипотечного кредитования, поскольку цены не изменятся, а переплата сильно увеличится.