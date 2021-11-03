Риелтор рассказал, как при ипотеке увеличить зарплату на 13%
Евгений Бугров
Евгений Бугров
07:44, 08 ноября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Официально трудоустроенные россияне могут обратиться к работодателю за налоговым вычетом для досрочного погашения ипотечного кредита. После подачи такого заявления, зарплата сотруднику будет выплачиваться вместе с НДФЛ, то есть больше на 13%, чем раньше, заявил генеральный директор Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с URA. RU.
Вы можете подать заявление о том, что хотите получать вычет на работе, и вам бухгалтер будет выдавать зарплату вместе с НДФЛ, который не станет отправлять в налоговую. То есть, у вас зарплата увеличится на 13%. С точки зрения погашения ипотечного кредита это оптимальная вещь, — считает Барсуков.
Он добавил, что выросшая благодаря налоговому вычету зарплата поможет снизить ипотечную нагрузку. Для получения налогового вычета требуется справка от налоговой, которую следует предоставить на работе, пояснил гендиректор гильдии.
Ранее стало известно, что россияне переключились на семейную ипотеку, чтобы рефинансировать в рамках программы уже имеющиеся кредиты. Тем не менее эксперты считают, что повышенный спрос может исчерпать эту программу. Пока же эксперты оценивают положительно сложившуюся ситуацию, так как это может благоприятно сказаться на развитии строительства.