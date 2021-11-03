Риелтор рассказал, как при ипотеке увеличить зарплату на 13%

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Пилоты российских региональных самолётов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ 100) в авиакомпании Red Wings получают «дикую зарплату». Об этом рассказал основной владелец и гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов, который в беседе с РБК не стал раскрывать конкретные цифры.

Топ-менеджер назвал «плохой» ситуацию, когда зарплата пилотов Superjet выше, чем у пилотов магистральных самолётов Airbus, которые эксплуатируют «Уральские авиалинии». По его мнению, возможность платить завышенную зарплату пилотам в Red Wings...