Решить конфликт РФ и НАТО мирно: экономист об условии «отката» на МосБирже

«Откат», то есть восстановление котировок, на МосБирже возможен, если конфликт России и «окружающих её стран», например с Украиной и государствами - членами НАТО, решится мирным путём, рассказал NEWS.ru финансовый аналитик и доцент экономических наук РАНХиГС Николай Кульбака. Спикер добавил, что в ином случае негативные тенденции сохранятся.

Собеседник подчеркнул, что рубль дешевеет по отношению к доллару США и евро на фоне эмоциональных и фундаментальных факторов: высокой инфляции в РФ, бегства капитала, постоянных высказываний по поводу санкций против Москвы.

Факторов, влияющих на курс рубля, достаточно много. Часть из них — эмоциональные факторы, часть из них — фундаментальные факторы, но в целом тенденция к снижению курса рубля сохранится определённое время, так как в РФ высокая инфляция, идёт отток капитала. Высказывания по санкциям, напряжённость в политике неизменно сказываются на рубле. До тех пор, пока внешнеполитическая напряжённость сохраняется и деньги уходят из РФ, рубль не перестанет дешеветь, — объяснил Кульбака.

До этого сообщалось, что курс евро в ходе валютных торгов на Московской Бирже ускорил рост и поднялся до 89,2 рубля, курс доллара растёт на 1,84%, до 78,8525 рубля. Индексы РТС и МосБиржи снизились до минимальных значений с декабря 2020 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что ситуация на бирже связана с общим положением на мировых рынках, которые находятся на стадии «глубокого пессимизма» в свете напряжённой политической обстановки. По его словам, за периодами падения вскоре приходят периоды «более или менее стремительного» роста, а на россиян напряжённость на международных рынках влияет меньше всего.

До этого главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что укреплению рубля в начале года могут способствовать существенное увеличение предложения долларов, снижение спроса на американскую валюту или повышение спроса на рубль. Он отметил, что первый квартал года традиционно является наиболее сильным для курса рубля из-за снижения спроса на валюту для закупки импорта, выплат по внешнему долгу и поездок за границу.