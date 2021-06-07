Ректор ВШЭ назвал причину бедности в России

https://static.news.ru/photo/b5c044a0-c763-11eb-a239-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экономическая неуспешность и бедность россиян начинается с неуспеваемости в школе, отставания от образовательной программы. Об этом «Известиям» рассказал ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов, подчеркнув, что сейчас в каждом классе в среднем не справляется с программой почти треть учеников, что является причиной проблем в будущем.

Что означает доля неуспевающих в школе в 20–30%? Что детей выпустят с плохим знанием математики или русского языка, что трансформируется уже в экономическую неуспешность, в необходимость для общества в той или иной степени этих своих граждан содержать — за счёт доходов от успешных работников, — пояснил Кузьминов.

По его словам, среднемировой уровень образовательной неуспешности составляет сейчас 25%. Он наблюдается, например, в Бразилии и Индии, где традиционно высокая безработица и избыток дешёвой рабочей силы. В европейских же странах, особенно в скандинавских, неуспешность не превышает 10%.

Для России, где 10% рынка труда закрыто мигрантами, каждый активный гражданин на счету. Нам надо срочно начинать системную работу в этом направлении, — отметил эксперт.

Кузьминов считает, что основа образовательной неуспешности — в самой системе организации образования, из-за которой часть детей «выпадает» из процесса по разным причинам. Это может быть и особый тип мышления, не совпадающий с логикой предмета, и слишком быстрое усвоение программы, из-за чего на уроке становится скучно. Учитель же работает с «ядром класса», а остальные ученики, доля которых может доходить до 40%, выпадают.

Эксперт предложил также ввести «выравнивающие» гранты для школ, которые работают с большим количеством детей из бедных семей.

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин назвал сумму, которая необходима для борьбы с бедностью. 300 млрд рублей при правильном перераспределении средств и адресной поддержке к 2024 году смогут вдвое снизить уровень бедности в РФ. Экс-министр финансов пояснил, что на данный момент в России считаются бедными более 17 млн человек. И главным фактором снижения бедности может стать только экономический рост в стране, уверен он.