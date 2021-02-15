В регионы перечислят 10 млрд рублей на выплаты семьям с детьми

https://static.news.ru/photo/e7afe268-6f70-11eb-8e2b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ направит в регионы около 10 млрд рублей на выплаты семьям с детьми. Как сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, большая часть средств пойдёт на выплаты семьям с детьми от трёх до семи лет.

Правительство дополнительно направит свыше одного миллиарда рублей регионам на ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий ребёнок или последующие дети, и почти девять миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми от трёх до семи лет, — цитирует ТАСС Мишустина.

Согласно указу президента, выплаты в размере 50% регионального прожиточного минимума ребёнка получают семьи с детьми от трёх до семи лет, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе.

Как писал NEWS.ru, «Справедливая Россия» разрабатывает законопроект о ежемесячных выплатах семьям детей в возрасте до 18 лет.

Депутат Олег Шеин предлагал ввести постоянные выплаты родителям в виде заработной платы мам. Он полагает, что данная мера будет способствовать повышению рождаемости. Кроме того, Шеин высказался за регулярные выплаты семьям, которые находятся в трудном финансовом положении.