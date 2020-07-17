Реальные доходы россиян снизились на 8% за несколько месяцев

https://static.news.ru/photo/f70caec0-c855-11ea-866e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца снизились на 8% при том, что в начале 2020 года они росли. Такие данные приводит Росстат.

Реальными располагаемыми денежными доходами считаются средства, которые остаются после обязательных платежей с учётом инфляции. За полгода они снизились почти на 4%, передаёт РИА Новости.

Весной 2019 года Росстат начал публиковать сведения о доходах раз в квартал, а не каждый месяц. Позднее ведомство показало расчёты по новому методу за 2013-2018 годы. За этот период реальные располагаемые доходы падали максимум на 5,6%. В прошлом году они выросли на один процент.

Ранее Росстат сообщил, что реальные располагаемые доходы россиян в январе—марте 2020 года снизились на 0,2% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Эксперты отметили, что на доходах россиян не успели сказаться меры, принятые властями страны из-за коронавируса в марте, и удар придётся на второй квартал 2020 года.

Основной причиной ухудшения благосостояния назвали ослабление рубля из-за обвала цен на нефть. В итоге среднедушевые денежные доходы россиян за январь—март Росстат оценил в 31,2 тыс. рублей в месяц.

Директор НИИ «Управление цифровой трансформацией экономики» Государственного университета управления Николай Кузнецов считает, что в результате финансового кризиса по итогам 2020 года доходы населения могут снизиться примерно на четверть. Он также отметил, что при отсутствии срочных мер по восстановлению экономики Россия будет отброшена на 12 лет назад, в условия, аналогичные финансово-экономическому кризису 2008 года.

Между тем члены Совета Федерации предложили правительству разработать программу по восстановлению уровня доходов граждан, которые снизились из-за введённых в связи с эпидемией коронавируса ограничений, писал NEWS.ru.