РБК: власти обсудили возможности оказания поддержки малому бизнесу

В ходе совещания первого вице-премьера Андрея Белоусова с представителями общественного объединения «Опора России» был поднят вопрос о возможности применения малыми и средними предприятиями (МСП) льготной ставки страховых взносов в размере 15% в отношении всего фонда оплаты труда. Об этом пишет РБК. Издание подчеркнуло, что в случае принятия, данное решение поможет сэкономить отечественным предпринимателям от 130 до 300 млрд рублей в этом году.

Речь идёт о том, чтобы распространить тариф 15% на весь зарплатный фонд, а не только на часть окладов выше минимального размера оплаты труда (МРОТ, составляет 13 890 рублей в 2022 году), как предполагает действующее законодательство, — уточнили в РБК.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сделал анонс нового, четвёртого пакета мер, направленного на поддержку отечественной экономики в условиях санкционных ограничений. По словам премьера, в данный пакет войдут порядка 20 инициатив, которые охватят малый, средний и крупный бизнес.

Российское правительство подготовило нoвый план поддержки экономики в условиях западных санкций. Об этом заявил прeмьер-министр Михаил Мишуcтин на заседании президиума прaвкомиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций. Он напомнил, что ранее был одобрен план первоочерeдных действий в этой сфере. Сейчас оперативно готовятся измeнения в законы и нормативные акты, которые «выходят практичеcки ежедневно».