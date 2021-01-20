РБК: Банки за год срезали лимиты по кредиткам на 10 тыс. рублей

https://static.news.ru/photo/70fa1084-5b7b-11eb-89a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov / globallookpress

Рост спроса на кредитные карты вынудил банки ужесточить требования к их держателям. Если в декабре-2019 в среднем лимит составлял чуть больше 73 тысяч рублей, то в минувшем декабре — уже 65,4 тысячи.

Цифры 2020 года практически равны лимитам трёхлетней давности, пишет РБК со ссылкой на статистику Объединённого кредитного бюро (ОКБ).

Сегмент кредитных карт считается рискованным для банков, поэтому в условиях неопределённости на фоне первой и отчасти второй волны коронавируса они приняли решение ужесточить кредитную политику, — рассказал гендиректор ОКБ Артур Александрович.

В декабре 2020 года средний лимит был снижен на 6,5% по сравнению с ноябрём. Но количество выданных карт увеличилось — было заключено 917 тысяч договоров в этом сегменте (+21% от ноября). Россияне взяли в долг 60 млрд рублей.

По словам главы ОКБ, банки хотят выполнить свои планы по выдаче кредитов, но также стремятся придерживаться разумного уровня риска. В предновогодний сезон количество заёмщиков увеличилось, поэтому «имело смысл выдать больше кредитных карт, но с меньшим лимитом», подчеркнул Александрович. Его слова подтвердили в Национальном бюро кредитных историй.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков сообщил, что банки больше интересуют так называемые заёмщики высокого кредитного качества. А снижая лимит, кредитные организации могут управлять кредитным риском.

Парадокс состоит в том, что в пандемию банки стали чаще отказывать в кредитах, а россияне — острее в них нуждаться. Долги активно копятся, а объём просроченной задолженности растёт. Банки между тем осторожничают. NEWS.ru попытался найти ту самую золотую середину, когда и «волки сыты, и овцы целы».