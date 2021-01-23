Раскрыта схема заработка аферистов на дубликатах банковских карт

https://static.news.ru/photo/b54747ac-5e05-11eb-a925-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мошенники в 2020 году научились новому трюку с банковскими картами. Они крадут данные владельцев карт и создают их дубликаты. Как правило, аферисты пользуются слитыми в Сеть базами данных, но лучше всего для них, если человек сам даст им нужную информацию.

Как сообщил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов в беседе с агентством ПРАЙМ, мошенники обычно звонят своим жертвам, представляясь сотрудниками службы безопасности банка. Они якобы просто сверяют данные с базой кредитной организации.

В ходе разговора они просят номер карты, срок её действия и CVV/CVC код на обратной стороне. Потом они спрашивают пароль от мобильного приложения и деньги уплывают, пока клиент не пришёл в себя.

Пока жертва успевает заметить отток денег, транзакция уже проходит и вернуть средства очень сложно, — предупредил эксперт.

Также злоумышленники могут сменить привязанный к карте телефон и вывести средства на другой счёт. А копии карты используют для обмана третьих лиц.

Тузов напомнил о том, что ни в коем случае владельцы карт не должны сообщать персональные данные неизвестным. Банк никогда их не запросит. Если у человека возникли какие-то подозрения по входящему звонку, он должен тут же позвонить на горячую линию банка или в один из офисов.

Назван способ обмана клиентов при закрытии банковского вклада, писал ранее NEWS.ru. Банки могут не рассказать всех тонкостей открытия депозита, из-за чего итоговая прибыль может быть значительно меньше ожидаемой. Например, кредитные организации нередко пишут в рекламе о высоких ставках, но на деле оказывается, что они работали ограниченный срок.