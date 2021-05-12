Расходы россиян на турпутёвки увеличились в 10 раз

https://static.news.ru/photo/d62c4154-b3ad-11eb-a8a3-96000091f725_660.jpgФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
В период майских выходных расходы россиян на туристические путёвки выросли почти в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Qiwi Business.
В сегменте туристических путёвок с 1 по 10 мая 2021 года объём трат вырос на 897% к аналогичному периоду 2020 года и на 15% превысил показатели того же периода 2019 года, — подсчитали аналитики.
Наибольший объём расходов эксперты зафиксировали в Москве, Подмосковье, Краснодарском и Красноярском краях.
Аналитика была основана на данных о расходах клиентов по платёжным каналам Qiwi.
Ранее сообщалось, что около трети россиян намерены отказаться от летнего отпуска в этом году. Основной причиной, по которой россияне решили отказаться от летних отпусков, является страх загруженности российских курортов и высоких цен на отдых. Среди других причин для отказа от летнего отдыха — закрытые границы большинства стран из-за пандемии, высокий курс доллара, эпидемиологическая ситуация в мире и недостаток средств для отдыха. Также на решение россиян повлияло «закрытие» Турции — часть граждан нашей страны уже купили путёвки и планировали отдохнуть именно там.