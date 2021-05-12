Расходы россиян на турпутёвки увеличились в 10 раз

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Самые большие зарплаты в мае предлагают своим сотрудникам работодатели Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. В основном это вакансии для программистов и разработчиков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование портала SuperJob.ru.

В Москве в топ-5 наиболее высокооплачиваемых вакансий к ИT-сфере относятся три (с зарплатами от 300 до 415 тысяч рублей в месяц), а в Петербурге все пять (от 160 до 230...