Райффайзенбанк опроверг сообщения о своём уходе из России

Пресс-служба Райффайзенбанка опровергла NEWS.ru сообщение информагентства Reuters о возможном уходе с российского рынка. Представители кредитной организации добавили, что готовы обеспечивать бесперебойную доступность финансовых сервисов для клиентов в РФ.

Райффайзенбанк опровергает сообщение информационного агентства Reuters о возможном уходе с российского рынка. Мы готовы обеспечивать бесперебойную доступность финансовых сервисов для наших клиентов на российском рынке, — отметили в Райффайзенбанке.

Накануне Reuters заявил со ссылкой два источника, что австрийский Райффайзенбанка планирует покинуть рынок РФ. Позже материал на портале стал недоступен.

Ранее стало известно, что Евросоюз планирует отключить от международной межбанковской платёжной системы SWIFT в рамках санкций ВТБ, банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Российские Сбербанк и Газпромбанк в данный список пока не вошли.

До этого стало известно, что из системы SWIFT исключат все банки РФ, которые уже попали под санкции Запада. При этом чёрный список финансовых организаций может быть расширен. Это должно изолировать учреждения от международных финансовых потоков, что значительно ограничит их глобальную деятельность.