«Пятёрочка» и «Перекрёсток» будут продавать социальные товары без наценки

https://static.news.ru/photo/5e95f70e-74e6-11ea-9bd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Компания X5 Retail Group, которая управляет торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель», выразила намерение продавать ряд социально значимых товаров по отпускной цене поставщиков, без наценки. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ эту инициативу поддержала.

Главная цель инициативы — минимизировать негативные последствия для потребителей, вызванные распространением коронавирусной инфекции на территории России, — говорится в сообщении ФАС.

В ведомстве пояснили, что X5 ранее направила обращение в ФАС с просьбой оценить соответствие инициативы антимонопольному законодательству РФ. В ФАС сочли, что действия компании не противоречат положениям закона о торговле, и даже если к ним присоединятся и другие участники рынка, это не нарушит закон о защите конкуренции.

Как писал NEWS.ru, факты повышения цен и дефицита ряда социально значимых продовольственных и медицинских товаров выявили в РФ активисты проекта «Единой России» «Народный контроль». Нарушения обнаружены в 36 регионах России. Выявлено 1235 фактов дефицита и 149 случаев роста цен. Всего на текущий момент проверками «Народного контроля» охвачено более 1500 торговых сетей, магазинов и аптек в 44 субъектах РФ. Активисты проверяют более 40 позиций товаров первой необходимости в торговых точках.