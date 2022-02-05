Пятой части россиян для финансового спокойствия необходим 1 млн рублей

Примерно пятая часть россиян (22%) считает, что размер финансовой подушки безопасности для спокойной жизни должен составлять 1 млн рублей. Ещё столько же полагают, что им хватит и десятой части этой суммы, сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования.

Около трети респондентов (29%) заявили, что подушка безопасности должна составлять 500 тысяч рублей. По мнению 9% опрошенных, им для финансового спокойствия необходимо 3 млн рублей. Ещё 18% предпочли бы иметь сбережения свыше 3 млн рублей.

Опрос проводился онлайн среди жителей городов-миллионников. В нём приняли участие полторы тысячи человек. Более двух третей из них (70%) признались, что вообще не имеют накоплений на чёрный день.

По мнению экспертов, финансовая подушка безопасности в зависимости от возраста человека и востребованности его профессии на рынке труда должна составлять от шести до 12 зарплат.

Ранее экономист Андрей Колганов отметил, что темпы инфляции в России ещё «не столь велики» для обесценивания сбережений, но опасения оправданны, так как деньги, «лежащие под подушкой», рано или поздно будут «сожраны» негативными явлениями в экономике. По его словам, подушка безопасности должна быть. А чтобы она не обесценивалась, лучше прибегнуть к банковским депозитам или купить облигации федерального займа или крупных надёжных компаний. Кроме того, часть средств он посоветовал держать в иностранной валюте.