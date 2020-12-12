Путин: россияне едят не болоньезе, а макароны по-флотски

https://static.news.ru/photo/64fb94b4-3d31-11eb-ab54-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

На совещании по экономическим вопросам президент РФ Владимир Путин назвал недопустимым рост цен на макаронные изделия при таких урожаях зерна в России. Также он указал министрам, что обычные россияне едят не спагетти болоньезе, а макароны по-флотски.

Макаронные изделия выросли на 10 с половиной процентов. И продолжают подрастать. Наши граждане в большинстве — Москве и в Петербурге — там, конечно, заказывают болоньезе... — у нас народ попроще и едят макароны по-флотски. И не итальянского производства, а нашего. Это недопустимо при таких урожаях! — заявил Путин.

Кадры с этого совещания показали в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Это чисто экономические причины. То же самое и по сахару. Да, он снизился там. Но вы же сами сказали, что достаточен для внутреннего потребления. Ну и потребляйте внутри, — добавил президент.

Как писал NEWS.ru, Владимир Путин жёстко раскритиковал главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова за «эксперименты» с ценами на базовые продукты питания. В частности, он указал на резкий рост стоимости сахара и подсолнечного масла.

В то же время сотрудники Минсельхоза РФ прорабатывают комплекс решений, которые позволят оперативно стабилизировать ситуацию с ценами на основные социально значимые продукты питания. По словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, предложения будут представлены 14 декабря.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в стране необходимо принять меры и сдержать рост цен на продукты питания. По его словам, ФАС, Минэкономразвития, Минсельхоз, Минпромторг и вице-премьеры не проконтролировали рост цен на продукты и «упустили ситуацию».

До премьера этот вопрос затронул Владимир Путин. На заседании по экономическим вопросам он сказал, что в магазинах выросли цены на базовые продукты питания. И пандемия коронавируса здесь ни при чём. По словам главы государства, подорожание масла, сахара и хлеба — это попытка подогнать внутренние цены под мировые.

Из статистики, предоставленной Росстатом, следует, что стоимость сахара за январь — ноябрь выросла на 71,54%, подсолнечного масла — на 23,78%, макарон — на 10,45%, а хлеба — на 6,34%.