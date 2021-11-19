Путин разрешил менять банкноты на сумму до 40 тысяч рублей без паспорта

Президент России Владимир Путин утвердил закон, позволяющий банкам не проводить идентификацию граждан при размене или замене банкнот на сумму, не превышающую 40 тысяч рублей. До этого пороговая сумма, при которой идентификация клиента не проводится, составляла 15 тысяч рублей, сообщается на официальном портале правовой информации.

При осуществлении физлицом операции по размену банкнот <...> либо операции по замене повреждённых банкнот или монет на сумму, не превышающую 40 000 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40 000 рублей, идентификация клиента — физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, а также упрощённая идентификация клиента — физического лица не проводится, — говорится в законе.

Исключением являются случаи, когда у представителя банка возникли подозрения, что операция проводится для легализации доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма.

Кроме того, обменять наличные на сумму до 100 тысяч рублей теперь можно, пройдя упрощённую процедуру идентификации. Для этого необходимо предоставить паспортные данных — ФИО, серию и номер — через оригинал документа или заверенную копию. Также идентифицировать клиента можно при помощи государственных информационных систем.

Ранее банки предложили разрешить обменивать валюту и брать кредиты по водительским правам. Для этого кредитным организациям всего лишь требуется доступ к базам данных МВД, чтобы идентифицировать клиента. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму. Он предусматривает расширение перечня документов для упрощения идентификации клиентов за счёт водительских прав.

Заключение по данному документу направлено в Госдуму, Минфин, Минцифры. Инициатива уже поддержана Центробанком и рядом других кредитных организаций. Основана она на том, что права люди носят с собой чаще, чем паспорт. К тому же иногда паспорт может оказаться недоступен и быть, например, на перевыпуске.