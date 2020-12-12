Путин раскритиковал «эксперименты» с пошлинами на подсолнечное масло

https://static.news.ru/photo/d053f028-3d34-11eb-97a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал членов правительства из-за роста цен на продукты питания. На совещании по экономическим вопросам он, в частности, потребовал от министров ответить, как долго они будут экспериментировать с пошлинами на подсолнечное масло.

По маслу подсолнечному что вы предлагаете делать? На конечный продукт вы не хотите пошлины вводить? А на какой продукт вы хотите вводить пошлину? Как долго вы с этим экспериментировать будете, вот что я хочу понять, — заявил Путин.

Кадры с этого совещания показали в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Как писал NEWS.ru, сотрудники Минсельхоза РФ прорабатывают комплекс решений, которые позволят оперативно стабилизировать ситуацию с ценами на основные социально значимые продукты питания. По словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, предложения будут представлены 14 декабря.

При этом он заявил, что ряд мер уже принят. Например, с 9 января 2021 года в России вводится пошлина на экспорт подсолнечника, чтобы избежать дефицита сырья на внутреннем рынке. Представители сахарной отрасли тоже пообещали минимизировать отпускные цены и не допустить их необоснованного роста.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в стране необходимо принять меры и сдержать рост цен на продукты питания. По его словам, ФАС, Минэкономразвития, Минсельхоз, Минпромторг и вице-премьеры не проконтролировали рост цен на продукты и «упустили ситуацию».

До премьера этот вопрос затронул Владимир Путин, заявив, что пандемия коронавируса здесь ни при чём. По словам главы государства, подорожание масла, сахара и хлеба — это попытка подогнать внутренние цены под мировые.

Из данных Росстата следует, что стоимость сахара за январь — ноябрь выросла на 71,54%, подсолнечного масла — на 23,78%, макарон — на 10,45%, а хлеба — на 6,34%.