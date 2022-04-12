Путин призвал разбюрокрачивать российскую экономику

Президент России Владимир Путин призвал «разбюрокрачивать» экономику страны. После переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко он отметил, что понимает важность выделения дополнительных финансовых ресурсов на поддержку отдельных отраслей, пишет РИА Новости. Глава государства подчеркнул, что в текущих условиях необходимо подготавливать почву для роста новых производств на основе логистики.

Мы понимаем, что нам нужно дополнительно ресурсы выделять на поддержку отраслей. Мы понимаем, что в складывающейся ситуации самое правильное решение — разбюрокрачивание экономики, создание условий для роста новых производств на базе вновь создаваемых логистических цепочек, — пояснил Путин.

Он также отметил, что экономика и финансовая система в России прочно стоят на ногах. Президент добавил, что тренд на сохранение макроэкономических показателей скоро даст о себе знать благодаря профессиональной работе экономического блока.

На пресс-конференции Путин сообщил, что согласование проекта объединённого рынка электроэнергии Москвой и Минском завершено. Он добавил, что Россия сохраняет благоприятные цены на нефть и газ для внутреннего потребления в Белоруссии, при этом расчёты осуществляются в рублях.