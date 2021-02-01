Путин потребовал защитить интересы граждан, инвестирующих в ценные бумаги

https://static.news.ru/photo/8ea3e416-6481-11eb-b220-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянам, которые вкладывают свои средства в ценные бумаги, необходимы дополнительные меры защиты их вложений, чтобы они не превратились в «обманутых дольщиков», заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в банковской сфере.

Он подчеркнул, что инвестиции кредитных организаций в непрофильные активы не должны угрожать вкладам простых россиян.

Это по определению более рискованно, чем банковские вклады. Необходимо защитить интересы людей, которые вкладывают свои деньги в рынок ценных бумаг, не являясь при этом профессиональными инвесторами, нужно позаботиться о снижении их рисков. Нам не хватало только второго издания обманутых дольщиков! — приводит слова президента ТАСС.

Путин отметил, что в последнее время вместе с банковскими ставками снижаются в том числе и ставки по депозитам, и вложения в рынок ценных бумаг становятся всё более востребованными.

Кроме того, глава государства назвал ипотеку под 6,5 процента важным и востребованным инструментом. По его словам, льготная программа «дала серьёзный стимул к развитию ипотечного кредитования в целом».

Как ранее рассказывала в беседе с NEWS.ru руководитель программы «Цифровая экономика» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Софья Главина, альтернативой банковским вкладам остаётся матрас с подушкой, но не биржа.

Количество частных российских инвесторов на Московской Бирже выросло до 8 млн. В 2020 году на фондовый рынок пришло частных инвесторов больше, чем суммарно за все предыдущие годы. Объём активов физлиц на брокерских счетах достиг 6,7 трлн рублей, однако в банках граждане держат порядка 30 трлн рублей, отметила эксперт.