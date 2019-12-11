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Начиная с 1 января 2020 года размер минимальной пенсии будет увеличен с 17,5 тыс. до 19,5 тыс. руб. Соответствующую инициативу утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. В последний раз пенсию поднимали на три тысячи рублей в 2018 году.

Также сообщается, что для ветеранов труда, тружеников тыла, семей с детьми и детей-сирот предусмотрена индексация на 5,6%. Отмечается, что социальные выплаты из городского бюджета получат 3,1 млн москвичей. Президиум правительства...