Президент России Владимир Путин, говоря о деятельности кредитно-потребительских организаций, отметил, что надзор за ними должен быть усилен.
Политик на встрече с региональными омбудсменами пообещал поручить ЦБ продумать вопрос о страховании вкладов в подобных учреждениях.
В свою очередь омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова отметила, что появились новые мошеннические схемы.
В виде кредитно-потребительских кооперативов. У нас в Свердловской области у населения только один кредитно-потребительский кооператив собрал миллиард рублей. Собираются деньги вне кассы, потом банкротятся, — подчеркнула она.
Президент заметил, что страхование вкладов и усиление контроля за деятельностью подобных организаций может решить эту проблему,
Как писал NEWS.ru, Центробанк выявил более двух тысяч нелегальных финансовых организаций с начала 2019 года. Об этом сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.
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