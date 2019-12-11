Встреча с региональными уполномоченными по правам человека Встреча с региональными уполномоченными по правам человека Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин, говоря о деятельности кредитно-потребительских организаций, отметил, что надзор за ними должен быть усилен.

Политик на встрече с региональными омбудсменами пообещал поручить ЦБ продумать вопрос о страховании вкладов в подобных учреждениях.

В свою очередь омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова отметила, что появились новые мошеннические схемы.

В виде кредитно-потребительских кооперативов. У нас в Свердловской области у населения только один кредитно-потребительский кооператив собрал миллиард рублей. Собираются деньги вне кассы, потом банкротятся, — подчеркнула она.

Президент заметил, что страхование вкладов и усиление контроля за деятельностью подобных организаций может решить эту проблему, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, Центробанк выявил более двух тысяч нелегальных финансовых организаций с начала 2019 года. Об этом сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

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