Путин поручил защитить россиян при вложениях на рынке ценных бумаг

https://static.news.ru/photo/5bab568c-6b9f-11eb-bd3e-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил властям подумать над тем, как защитить граждан от обмана при вложениях на рынке ценных бумаг, потому что уже появляются посреднические конторы, которые обещают «манну небесную».

Что касается рынка ценных бумаг, то <...> просил бы вас подумать о том, как защитить интересы граждан. Нам ни в коем случае не нужно здесь второе издание обманутых вкладчиков, обманутых дольщиков. В любую секунду появляются всякие посреднические конторы, которые обещают манну небесную, — отметил политик на совещании с членами правительства.

По словам Путина, в 2020 году беспрецедентное количество людей пришло на фондовый рынок — свыше 6 млн человек уже инвестировали 10 трлн рублей на фондовых рынках.

Как ранее рассказывала в беседе с NEWS.ru руководитель программы «Цифровая экономика» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Софья Главина, альтернативой банковским вкладам остаётся матрас с подушкой, но не биржа.

Количество частных российских инвесторов на Московской Бирже выросло до 8 млн. В 2020 году на фондовый рынок пришло частных инвесторов больше, чем суммарно за все предыдущие годы. Объём активов физлиц на брокерских счетах достиг 6,7 трлн рублей, однако в банках граждане держат порядка 30 трлн рублей, отметила эксперт.