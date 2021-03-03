Путин поручил пересмотреть порядок изменения процентных ставок по кредитам

https://static.news.ru/photo/65da42c6-7c34-11eb-aef1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин после совещания о ситуации в банковской сфере поручил подготовить поправки в российское законодательство, регулирующие порядок изменения переменных процентных ставок и сроков возврата кредита. Поручение дано правительству и Центробанку. Срок его исполнения — 15 июля.

Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, регулирующих порядок изменения переменных процентных ставок и (или) сроков возврата потребительского кредита (займа), в том числе обязательства по которому обеспечены ипотекой, — говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Отмечается, что подготовка соответствующих поправок необходима для ограничения «возможных рисков для заёмщиков».

Президент также поручил кабмину и ЦБ до 1 сентября разработать меры по снижению рисков от падения спроса на активы с климатическими рисками.

Как писал NEWS.ru, наличие задолженностей перед несколькими кредиторами одновременно — главная причина роста долгов россиян. На сегодня доля просроченных микрозаймов выросла до 37% против 31% годом ранее. На рынке сложилась ситуация, когда люди, которым готовы одобрить кредиты, их не берут, а тем, кому они действительно нужны, отказывают, пояснил управляющий директор Первого коллекторского бюро Павел Михмель.

Специалисты бюро кредитных историй «Эквифакс» полагают, что объём просроченных долгов микрофинансовым организациям составил в январе 66,4 млрд рублей, а количество просроченных выданных ссуд — 5,4 млн, что составляет 42% от общего портфеля микрозаймов. Это самый большой показатель задолженности, который вообще когда-либо был в России. А в отдельные месяцы прошлого года доля просрочки достигала 40%.