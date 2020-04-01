https://static.news.ru/photo/5c290e22-740d-11ea-aa2a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации». Ранее он был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.

Закон регулирует отношения, возникающие в связи с осуществлением инвестиций на основании соглашения о защите и поощрении капиталовложений, — говорится в общих положениях закона, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Минимальным объёмом инвестиций для организаций, работающих в здравоохранении, образовании, культуре, сфере физической культуры и спорта, отныне станет 250 млн рублей. Для цифровой экономики, экологии, сельского хозяйства — 500 млн рублей. Для предприятий обрабатывающего сектора — 1,5 млрд рублей. В других отраслях — 5 млрд рублей.

При этом соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) не могут быть заключены в сфере игорного бизнеса, производства табака, алкоголя, жидкого топлива, добычи нефти и газа, оптовой и розничной торговли, строительства и реконструкции деловых и торговых центров, а также жилых домов.

Как писал NEWS.ru, по словам замминистра финансов РФ Андрея Иванова, принятый закон должен привлечь в экономику свыше 30 трлн рублей. Ежегодно планируется подписывать 100–150 СЗПК на общую сумму в 7–10 трлн рублей. Против закона выступают естественные монополии («Газпром», «Ростелеком», «Транснефть», РЖД). В компаниях считают, что кабмин хочет лишить предприятия контроля над инвестпрограммами. В РЖД заявили, что участие в СЗПК является принудительным, а поводов для отказа у крупнейших участников рынка нет. Их обяжут компенсировать ущерб инвесторам, если тарифы поднимут. В результате подорожают услуги для остальных потребителей, в том числе отдельных граждан, считают представители перевозчика.