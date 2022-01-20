Прощание с «пластиком»: что банки предложат взамен платежных карт

Привычная каждому пластиковая банковская карта, возможно, скоро уйдёт в прошлое. Эксперты прогнозирует практически полное исчезновение «пластика» уже через пару лет. На смену ему придут карты виртуальные. При этом не все знают, что представляет собой цифровая кредитка. О том, каковы её главные преимущества и недостатки, как правильно её выбрать и получить максимум пользы — в материале NEWS.ru.

Естественный путь

По мнению некоторых экспертов, число виртуальных и пластиковых кредитных карт на руках россиян уже в этом году достигнет равновесия. А затем в течение ещё пары лет физические носители кредитов потеряют свою актуальность: не больше 15% клиентов захотят продолжать пользоваться физической банковской картой — только те, что воспринимают кредитку в качестве «красивого аксессуара». При этом в онлайн уйдёт самый объёмный из всех видов кредитов — ипотека.

О постепенном исчезновение пластиковых карт ранее говорил президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф. По его словам, от физических носителей отказываются уже сейчас, и это происходит естественным путём, а в будущем их выпуск сократится до минимума.

К концу 2023 года «Сбер» планирует выпускать 50% своих карт в цифровом формате, ВТБ — до 40% (на конец 2020 года «Сбер» выпускал более 10% карт без пластика, ВТБ — 5%). Банки избавляются от «пластика», чтобы снизить затраты на производство карт. Стоимость выпуска одной пластиковой карты может достигать 500 рублей, в то время как издержки при выпуске цифровой карты на 70% ниже.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в декабре 2021 года российские банки выдали 1,57 млн новых кредитных карт. Статистика не делит эмитированные карты на пластиковые и цифровые, но если верить специалистам, доля цифровых карт в общем объёме эмиссии уже близка к отметке в 40%.



Банки начали предлагать клиентам карты без «пластика» на фоне повсеместного распространения онлайн-покупок. И очевидно, с развитием e-commerce продолжат набирать популярность и виртуальные карты. Тем более что по своему функционалу они практически не отличаются от пластиковых. Их принимают везде, как и обычные Visa или Mastercard.

Silas Stein/dpa/Global Look Press

Плюсы и минусы

Как только появилась возможность токенизации, виртуальные карты по сути превратились из отдельно выделенного продукта для проведения операций через Интернет, которые считались с повышенными рисками, в полноценный платёжный цифровой инструмент. Поэтому грамотней называть их цифровыми, а не виртуальными картами, комментирует руководитель программы «Мировая экономика» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Ирина Айдрус.

Главный плюс виртуальной карты — экономия времени, говорит операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева.

Её не нужно ждать, открыть карту в своём банковском приложении можно почти мгновенно, при уже открытом счёте. Также быстро её можно добавить в Pay-сервис в своём смартфоне и начать пользоваться, — поясняет она.

Кроме того, виртуальную карту невозможно потерять и очень сложно скомпрометировать: данные передаются платёжными сервисами в защищённом виде, а реквизиты основной карты скрыты, добавляет эксперт. Это делает виртуальные карты отличным инструментом для платежей в Интернете. Да и банально оплачивать покупки с помощью смартфона (а он всегда под рукой) — это быстрее и удобнее. Главное, чтобы он был оснащён чипом NFC с функцией бесконтактной оплаты.

Aleksander Polyakov/Global Look Press

Основной минус использования цифровых карт — это неразвитость инфраструктуры приёма платежей. В России платежные терминалы, как правило, удовлетворяют требованиям бесконтактного приёма, но случаются сбои, замечает Ирина Айдрус.

Опять же, не все банкоматы поддерживают бесконтактную технологию, поэтому цифровые карты больше востребованы у жителей мегаполисов, у которых выше шансы избежать проблем при снятии с такой карточки наличных. «Умных» банкоматов (удовлетворяющих требованиям бесконтактного приёма) в крупных городах, естественно, больше.

За рубежом в ряде стран возможности инфраструктуры приёма бесконтактных платежей гораздо хуже, поэтому полный отказ от «пластика» в случае посещения других стран приведёт к ограничениям приёма к оплате, — предупреждает Ирина Айдрус.

А ещё некоторые смартфоны не поддерживают бесконтактную оплату, то есть данная функция в них попросту не предусмотрена. Речь идёт в первую очередь о низкобюджетных моделях, хотя встречаются и более дорогие устройства, в которых отсутствует NFC-модуль.

Артемьева обращает внимание ещё на один момент: многие банки устанавливают ограничения по сумме и количеству проведённых операций по виртуальным картам в месяц, что не очень удобно для основного платёжного средства. Но если индустрия движется к полному отказу от «пластика», разницу в условиях использования обычной пластиковой карты и цифрового аналога должны сократить, полагает она.

Как правильно выбрать

Артемьева рекомендует завести виртуальную карту в качестве дополнения к основной и использовать её для безопасных покупок в Интернете и офлайн, пополняя её на ту сумму, которая необходима для конкретной покупки. Это позволит надёжнее защитить средства на основном счету, исключив вероятность попадания данных основной карты в руки злоумышленников.

При выборе цифровой карты (как и в случае с классической пластиковой картой) нужно смотреть на стоимость обслуживания. Зачастую банки предлагают бесплатный выпуск виртуальных карт, но некоторые просят заплатить за «сервис». Также стоит обратить внимание на беспроцентный, или грейс-период, и, конечно, размер процентов по кредиту. Ну а чтобы получать максимальную выгоду от использования, следует смотреть на виртуальные карты со специальными условиями, например, кешбэком за покупки в определённых категориях, чтобы не только тратить, но и зарабатывать с помощью карты.