https://static.news.ru/photo/675489e0-257d-11ea-983f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Федерации одобрил закон, определяющий ПАО «Промсвязьбанк» в качестве опорного банка для оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ.

Закон предусматривает, что банковское сопровождение средств по гособоронзаказу осуществляет опорный банк для ОПК — Промсвязьбанк, 100% голосующих акций которого находятся в федеральной собственности. Продажа и иные способы отчуждения этих акций, а также передача их в залог и доверительное управление не допускается, сообщает ТАСС.

Промсвязьбанк санировался с декабря 2017 года, потом он перешёл в собственность Росимущества и его возглавил Пётр Фрадков.

Как писал NEWS.ru, следователи нашли исчезнувшие финансовые документы и картины по иску Промсвязьбанка (ПСБ) к бывшим владельцам кредитной организации Алексею и Дмитрию Ананьевым, обвиняемым в растрате в особо крупном размере и скрывающимся за границей. Среди найденного оказались картины Исаака Бродского, Александра Дейнеки и Георгия Нисского, вывезенные из Института русского реалистического искусства в нарушение запрета столичного Арбитражного суда, наложенного по заявлению банка в рамках дела о взыскании 282,2 млрд рублей в виде убытков. Стоимость полотен превышает сотни миллионов рублей.