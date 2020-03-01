https://static.news.ru/photo/0dd68798-5c63-11ea-a413-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Ананьев Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

В Промсвязьбанке (ПСБ) выявили новую аферу с участием экс-председателя правления ПСБ Дмитрия Ананьева. Он сам себе выдал кредит в 1,395 млрд рублей по ставке 8,5% годовых и положил эти деньги на депозит супруги под 12,9%. Эта сделка принесла им 17 млн рублей, которые теперь через суд пытается взыскать новое руководство банка.

В исковом заявлении, по данным «Коммерсанта», говорится , что в действиях экс-банкира была выявлена кольцевая кредитно-депозитная схема. По закону одни и те же лица не могут получить кредит, ставка по которому ниже ставки по депозиту. Только за три месяца 2017 года Ананьевы получили проценты в размере 50 млн рублей, заплатив по кредиту 33 млн рублей.

Басманный суд заочно арестовал экс-владельцев Промсвязьбанка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых и объявил их в международный розыск. Их обвиняют по части 4 статьи 160 УК «Растрата». Сумма растраты составляет 66 млрд руб. и $575 млн. 30 мая 2019 года судом наложен арест на имущество братьев Ананьевых и бывших топ-менеджеров Промсвязьбанка на сумму 282 млрд рублей.

Как писал NEWS.ru, брачный договор между бывшим совладельцем Промсвязьбанка Алексеем Ананьевым и его супругой Дарьей Ананьевой признан недействительным. Ананьев по брачному договору передал своей супруге часть своего имущества, включая почти 5,3 тыс. картин в стиле соцреализма. Это произошло в 2017 году.