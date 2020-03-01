В Промсвязьбанке (ПСБ) выявили новую аферу с участием экс-председателя правления ПСБ Дмитрия Ананьева. Он сам себе выдал кредит в 1,395 млрд рублей по ставке 8,5% годовых и положил эти деньги на депозит супруги под 12,9%. Эта сделка принесла им 17 млн рублей, которые теперь через суд пытается взыскать новое руководство банка.
В исковом заявлении, по данным «Коммерсанта»,
Басманный суд заочно арестовал экс-владельцев Промсвязьбанка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых и объявил их в международный розыск. Их обвиняют по части 4 статьи 160 УК «Растрата». Сумма растраты составляет 66 млрд руб. и $575 млн. 30 мая 2019 года судом наложен арест на имущество братьев Ананьевых и бывших топ-менеджеров Промсвязьбанка на сумму 282 млрд рублей.
Как писал NEWS.ru, брачный договор между бывшим совладельцем Промсвязьбанка Алексеем Ананьевым и его супругой Дарьей Ананьевой признан недействительным. Ананьев по брачному договору передал своей супруге часть своего имущества, включая почти 5,3 тыс. картин в стиле соцреализма. Это произошло в 2017 году.
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