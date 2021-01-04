Приставы в 2020 году взыскали с алиментщиков 16,7 миллиарда рублей

https://static.news.ru/photo/bdf0fdca-4ef7-11eb-beca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Судебные приставы в 2020 году взыскали алиментов на 1,2 миллиарда рублей больше, чем за 2019 год, рассказал замначальника управления по организации исполнительного производства ФССП Дмитрий Желудков.

Отмечается также, что добиться выплаты алиментов приставам удалось в 78,9% случаев от общего объёма соответствующих исполнительных производств, но необходимо учитывать, что в отношении одного должника может быть возбуждено несколько производств, передаёт РИА Новости.

При этом 1 декабря 2020 года в работе у приставов были 795,8 тысячи производств в отношении алиментщиков, что на 10,6 тысячи меньше, чем в начале года, и на 17,8 тысячи меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Как писал NEWS.ru, россияне, которым ограничили выезд за границу из-за долгов, в общей сложности задолжали свыше 1,6 трлн рублей. На 1 декабря 2020 года в стране действовало более 4,1 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников. Отмечается, что почти каждое четвёртое постановление об ограничении выезда за границу связано с невыплачиваемыми алиментами. Таких документов принято 532 тыс., на более 115 млрд рублей.