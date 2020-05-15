Прирост сбережений россиян снизился почти на 14%

https://static.news.ru/photo/40d491e4-9692-11ea-908c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прирост сбережений граждан России по итогам 2019 года снизился примерно с 2,5 триллиона рублей до 2,1 триллиона рублей. Показатели упали почти на 14%, сообщают СМИ, ссылаясь на годовой отчёт ЦБ РФ.

В 2019-м россияне практически перестали хранить деньги в наличности. В 2020 году специалисты стали отмечать отток средств со счетов граждан РФ. По мнению экспертов, тенденция объясняется страхом людей потерять финансовые накопления, лежащие в банках, из-за кризиса.

Кроме того, на отток средств со счетов повлияла пандемия коронавируса, во время которой россияне стали покупать товары длительного хранения, для чего им приходилось тратить сбережения.

В ЦБ РФ сообщили, что отрицательную динамику стоит связывать со стагнацией реальных доходов, которыми располагают граждане страны. По оценкам экспертов, россияне в 2020 году смогут отложить не более 1,3–1,5 триллиона рублей, передают «Известия».

Валютные депозиты в РФ также потеряли свою привлекательность ввиду снижения ставок и сокращений линейки вкладов.

Как ранее писал NEWS.ru, расходы на еду во время пандемии составляют более половины бюджета 70% жителей России, свидетельствуют данные совместного исследования сервиса «Работа.ру» и ИТ-компании «Эвотор».