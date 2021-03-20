При обыске у Белозерцева нашли огромные запасы наличности

https://static.news.ru/photo/bfa7900e-8a55-11eb-93e6-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/breakingmash/t.me

Во время обыска в доме у губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, задержанного по подозрению в получении взятки, нашли крупные суммы денег в рублях, а также коллекцию дорогих часов и другие предметы роскоши.

Оперативное видео обыска опубликовал Telegram-канал Mash. На кадрах видно, что десятки пачек тысячных и пятитысячных купюр следователи выложили на кровать губернатора и подоконник. Продемонстрированы также коллекция из пяти элитных часов и позолоченные фужеры, инкрустированные драгоценными камнями.

Ранее Следственный комитет РФ опубликовал кадры оперативного видео обыска в кабинете Белозерцева и его задержания. В видео нет звука, но на кадрах видно, как Белозерцеву дают ознакомиться с постановлением и просят расписаться. В кабинете присутствуют силовики и понятые. Далее следователи изымают документацию из рабочего стола губернатора.

Как писал NEWS.ru, Иван Белозерцев вместе с соучастниками был задержан по делу о взяточничестве. Взятки передавались за предоставление фармацевтической компании конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов. По предварительным данным, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «БИОТЭК», его супруги и директора ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антона Колоскова деньги и иные ценности на сумму, превышающую 31 млн рублей. За это глава региона предоставлял ГК «БИОТЭК» конкурентные преимущества при заключении госконтрактов на закупку лекарств, медизделий и реактивов для нужд учреждений здравоохранения.

В ближайшее время задержанным предъявят обвинение, следствие будет ходатайствовать об их аресте.