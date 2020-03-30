https://static.news.ru/photo/c3cfbbc4-72a1-11ea-8aaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Гражданам России в скором времени будет предоставлена возможность участвовать в упрощённой процедуре внесудебного банкротства. Как сообщили в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, подать заявление о банкротстве они смогут бесплатно через многофункциональные центры или арбитражных управляющих.

Для тех, кто попал в непростую финансовую ситуацию, предлагается срочно ввести упрощённую бесплатную процедуру урегулирования долга без обращения в суды, — сообщили ТАСС в секретариате.

Соответствующие поправки в законопроект «О несостоятельности (банкротстве)» предложило Минэкономразвития. Внесудебная процедура банкротства может быть применена только в отношении должников с общим размером задолженности от 50 тыс. до 700 тыс. рублей.

Как писал NEWS.ru, Госдума совместно с правительством упросит процедуру банкротства граждан. Соответствующее поручение поступило от президента РФ Владимира Путина в связи с распространением коронавируса. До 17 апреля необходимо внести изменения в закон «О несостоятельности (банкротстве)» в части внесудебного банкротства гражданина, предусмотрев упрощение, уменьшение стоимости и сокращение сроков процедуры банкротства, а также повышение её доступности для малообеспеченных граждан.