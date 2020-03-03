https://static.news.ru/photo/1c964db8-5d30-11ea-8894-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ готово пойти навстречу Центробанку в просьбе сдвинуть сроки перечисления доходов от сделки по продаже Сбербанка с 1 июня на 1 декабря, так как не видит в этом рисков для бюджета. Об этом сообщил замминистра финансов Владимир Колычев.

Если ЦБ РФ нужно больше гибкости по таймингу перечисления — правительство здесь, в принципе, может пойти навстречу. Здесь нет никаких рисков для бюджета, — цитирует «Интерфакс» Колычева.

Планируется, что в текущем году ЦБ направит от этой сделки в бюджет 500 млрд рублей, в 2021-м — 650 млрд рублей, в 2022-м — 400 млрд рублей, в 2023-м — оставшуюся часть суммы.

Как писал NEWS.ru, Центробанк предложил продлить с 1 июня до 1 декабря срок перечисления в бюджет средств от продажи контрольного пакета акций Сбербанка в связи с волатильностью финансовых рынков. По словам первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой, это дало бы больше возможностей защитить интересы бюджета.