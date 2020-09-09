Повседневные траты россиян рекордно выросли

https://static.news.ru/photo/177e0800-f2b0-11ea-8722-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Повседневные расходы жителей России в августе 2020 года выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцев. По отношению к августу 2019-го рост составил 5,3% — это наибольший показатель для последнего месяца лета за все годы наблюдений, сказано в исследовании холдинга «Ромир».

Одновременно с этим там отметили, что рост реальных расходов, «очищенных» от инфляции, в сравнении с прошлогодними показателями замедлился. Однако они также стали самым высоким августовским значением, поднявшись на 1%.

Уточняется, что расходы в июле, как и в августе, тоже были наибольшими в этом периоде за все годы наблюдений.

При этом аналитики не исключают, что в ближайшие месяцы в динамике роста будет прослеживаться коррекция, так как основой сверхбыстрого роста расходов мог стать отложенный спрос, реализованный после отмены карантинных мер, передаёт ТАСС.

Если рассматривать траты россиян через призму их состоятельности, то в августе граждане с низким доходом почти не изменили объём расходов по сравнению с предыдущим месяцем, а люди с высоким уровнем достатка даже сократили их (-0,5%). Увеличение (1,7%) произошло за счёт тех, чьи заработки относятся к категории средних значений. Вероятно, среднедоходная группа наращивает расходы для поддержания своего привычного уровня потребления, предположили эксперты.

Вместе с тем, по отношению к прошлому году больше тратить стали все три группы (3,6%, 0,5% и 9,8% соответственно).

Лидером по росту расходов по отношению к предыдущему стал Северо-Западный федеральный округ (2,4%), а Дальневосточный и Центральный округа стали единственными, где было отмечено некоторое снижение (-3,2% и −1,5% соответственно).

Наибольшим ростом против августа 2019 года отметились Южный и Северо-Кавказский округа (+8,4%), а снижением — Сибирский (-2,8%), Уральский (-6,5%) и Дальневосточный (-7,4%).

Ранее, как писал NEWS.ru, аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza сообщали, что россияне в первом полугодии 2020 года сократили расходы в среднем на 11,5 тысячи рублей.