Повседневные траты россиян рекордно выросли

Повседневные расходы жителей России в августе 2020 года выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцев. По отношению к августу 2019-го рост составил 5,3% — это наибольший показатель для последнего месяца лета за все годы наблюдений, сказано в исследовании холдинга «Ромир».
Одновременно с этим там отметили, что рост реальных расходов, «очищенных» от инфляции, в сравнении с прошлогодними показателями замедлился. Однако они также стали самым высоким августовским значением, поднявшись на 1%.
Уточняется, что расходы в июле, как и в августе, тоже были наибольшими в этом периоде за все годы наблюдений.
При этом аналитики не исключают, что в ближайшие месяцы в динамике роста будет прослеживаться коррекция, так как основой сверхбыстрого роста расходов мог стать отложенный спрос, реализованный после отмены карантинных мер,
Если рассматривать траты россиян через призму их состоятельности, то в августе граждане с низким доходом почти не изменили объём расходов по сравнению с предыдущим месяцем, а люди с высоким уровнем достатка даже сократили их (-0,5%). Увеличение (1,7%) произошло за счёт тех, чьи заработки относятся к категории средних значений. Вероятно, среднедоходная группа наращивает расходы для поддержания своего привычного уровня потребления, предположили эксперты.
Вместе с тем, по отношению к прошлому году больше тратить стали все три группы (3,6%, 0,5% и 9,8% соответственно).
Лидером по росту расходов по отношению к предыдущему стал Северо-Западный федеральный округ (2,4%), а Дальневосточный и Центральный округа стали единственными, где было отмечено некоторое снижение (-3,2% и −1,5% соответственно).
Наибольшим ростом против августа 2019 года отметились Южный и Северо-Кавказский округа (+8,4%), а снижением — Сибирский (-2,8%), Уральский (-6,5%) и Дальневосточный (-7,4%).
Ранее, как писал NEWS.ru, аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza сообщали, что россияне в первом полугодии 2020 года сократили расходы в среднем на 11,5 тысячи рублей.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен