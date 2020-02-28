https://static.news.ru/photo/5d444296-5a8f-11ea-a8a8-fa163e074e61_660.jpg Билл Гейтс Фото: Sandrine THESILLAT/imago-images.de/Global Look Press

Состояние 500 самых богатых людей мира уменьшилось на этой неделе на $444 млрд из-за большого снижения показателей фондовых рынков.

Три самых богатых человека — глава корпорации Amazon Джефф Безос, сооснователь Microsoft Билл Гейтс и гендиректор группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно — на фоне распространения коронавируса вместе потеряли почти $30 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Ранее NEWS.ru сообщал, что богатейшие люди России лишись за день $5 млрд. Больше всего потерял глава «Лукойла» Вагит Алекперов — $1,6 млрд. Сейчас его состояние равняется $22,5 млрд. Совладелец «Норникеля» Владимир Потанин лишился $1,4 млрд, а состояние Владимира Лисина, владеющего Новолипецким металлургическим комбинатом, уменьшилось на $910 млн. Совладелец «Северстали» Алексей Мордашов за день лишился $948 млн.