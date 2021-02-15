Потанин заработал $30 млрд и обновил исторический рекорд по богатству

https://static.news.ru/photo/bc17600a-6fc4-11eb-adaf-96000091f725_660.jpg Владимир Потанин Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Совладелец «Норникеля» Владимир Потанин установил исторический рекорд по богатству. По данным Forbes, состояние российского бизнесмена превысило $30 млрд.

Это абсолютный рекорд для российского списка Forbes, — пишет издание.

Отмечается, что состояние Потанина выросло на фоне подорожания акций «Норникеля». Так, одна бумага стоит 26 990 рублей (по состоянию на 19:15 мск). В начале месяца акции оценивались в 24 866 рублей за штуку. Рост цен, в свою очередь, связан с повышением стоимости металлов.

В начале февраля состояние богатейших людей России за месяц выросло на 1,37 миллиарда долларов. Так, один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин заработал за январь $704 миллиона. На второй строчке рейтинга оказался совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон, однако его состояние сократилось на 403 миллиона долларов (до 24,4 миллиарда).

Как сообщал NEWS.ru, Владимир Потанин прокомментировал решение о взыскании с «Норникеля» 146 млрд рублей после разлива топлива в Норильске. По его словам, компания «усвоила урок», а значительный штраф говорит в первую очередь о том, насколько серьёзно государство относится к экологическим вопросам.