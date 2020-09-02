Потанин снова занял первую строчку российского списка Forbes

https://static.news.ru/photo/bfb0c1d8-ed25-11ea-ad4b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Потанин Фото: Alexei Druzhinin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Forbes оценил состояние главы «Норникеля» Владимира Потанина в $24 млрд, бизнесмен снова возглавил рейтинг богатейших россиян.

В последние дни бумаги «Норникеля» растут. <...> Причина роста — карантинные ограничения, которые затрудняют поставки цветных металлов из других стран — лидеров по добыче, — сообщает ТАСС со ссылкой на Forbes.

По состоянию на 15:50 по московскому времени 2 сентября акции компании подорожали на 1% по сравнению с данными на закрытие торгов — до 20 172 за ценную бумагу.

Второе место в списке Forbes досталось семье Сулеймана Керимова, его состояние оценивается в $23,8 млрд. Также в тройку богатейших людей России попал основной акционер НЛМК Владимир Лисин, его состояние оценено в $22,6 млрд.

Как писал NEWS.ru, месяцем ранее в российском списке Forbes лидировала семья Керимова, тогда её состояние Forbes оценил в $24,7 млрд. Потанин и Лисин занимали второе и третье место соответственно.