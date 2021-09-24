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Порядок выплаты детских пособий изменится в РФ с 1 октября

01:54, 27 сентября 2021
Порядок выплаты детских пособий изменится в РФ с 1 октября Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Ежемесячные выплаты семьи с низким доходом в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребёнка с 1 октября смогут получать лишь на карту «Мир». Граждане, которые не могут или не хотят пользоваться банковской картой, смогут получать выплату наличными или на обычный счёт, не привязанный к карте, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что изменение порядка выплаты детских пособий затронет только тех россиян, кто получает выплаты на карты международных платёжных систем.

Ранее стало известно, что Министерство труда и социальной защиты РФ до конца года изменит правила предоставления пособия на детей от трёх до семи лет и пособия родителям-одиночкам с детьми от восьми до 17 лет. Перечень объективных причин отсутствия заработка расширят. В ведомстве уточнили, что пособия назначаются с учётом нуждаемости семьи.

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