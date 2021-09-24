Порядок выплаты детских пособий изменится в РФ с 1 октября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов заявил, что россияне всё чаще отказываются от наличных купюр в пользу безналичной оплаты. Тенденция появилась из-за коронавируса, когда выросла роль безналичных платежей, отметил финансист в интервью радио Sputnik.

В крупных населённых пунктах у нас отказ от наличных денег практически произошёл, — подчеркнул Достов. Он пояснил, что в среднем количество безналичных платежей уже превышает 70%. При этом финансист считает,...