Портфель необеспеченного кредитования в России может вырасти на 18%

Ипотечные кредиты в этом году по темпам роста могут уступить место необеспеченным кредитам. В итоге портфель последних может вырасти на 18–18,5%, считают эксперты, опрошенные ТАСС.

В 2021 году темпы роста потребительского кредитования, по нашим ожиданиям, превысят темпы роста ипотечных выдач в виду сохранения неблагоприятных экономических условий и свершившегося удовлетворения спроса населения на ипотеку, — рассказала финансист Ирина Носова.

Ипотека едва ли дойдёт до17% и будет ниже, чем в 2020 году. Аналитик Надежда Караваева уверена, что ситуация с необеспеченными займами может говорить о том, что начался кредитный бум.

Однако она отмечает, что это может быть связано и с сезонным спросом, а также с попытками банков наработать клиентскую базу до существенного повышения средних ставок по кредитам.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной и национальной валютах на уровне «BBB».