https://static.news.ru/photo/b46e9d22-191d-11ea-baac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Ассоциация поставщиков и ретейлеров ECR Russia (X5 Retail Group, PepsiCo и др.) раскритиковала проект о внесении изменений в закон об электронной подписи. Соответствующее письмо направлено в Госдуму.

Новое положение документа гласит, что сотрудник, действующий по доверенности, должен будет подписывать документы квалифицированной электронной подписью (КЭП) физлица, а не юрлица с указанием данных физлица, как было в предыдущей версии документа.

По мнению ассоциации, применение КЭП сотрудниками, действующими по доверенности, приведёт к усложнению документооборота в несколько раз, «сотрёт границы между использованием подписи в служебных и личных нуждах» и увеличит риски мошенничества.

По мнению директора Института исследований Интернета Карена Казаряна, опасения вполне оправданы, информирует Forbes.

Квалифицированная электронная подпись создаётся с помощью алгоритмов шифрования, сертифицированных ФСБ, и позволяет юридическим и физическим лицам обмениваться документами в электронном виде. Сейчас выдавать её имеют право аккредитованные Минкомсвязью удостоверяющие центры, которых в стране около 500.

Ранее News.ru сообщал, что Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении в стране до 31 декабря 2020 года эксперимента по совершенствованию технологии электронной подписи.